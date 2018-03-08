В Международный женский день за порядком в Туле следит Максим Колычев

По всем вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

В четверг, 8 марта, дежурным по городу назначен заместитель начальника главного управления – начальник отдела по благоустройству Пролетарского территориального округа Максим Колычев.

В пятницу его сменит коллега из Центрального территориального округа – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Вадим Новиков.