В Международный женский день за порядком в Туле следит Максим Колычев
По всем вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
В четверг, 8 марта, дежурным по городу назначен заместитель начальника главного управления – начальник отдела по благоустройству Пролетарского территориального округа Максим Колычев.
В пятницу его сменит коллега из Центрального территориального округа – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Вадим Новиков.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 47-20-34, 47-20-37, 1391.
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