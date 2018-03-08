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В Международный женский день за порядком в Туле следит Максим Колычев

В Международный женский день за порядком в Туле следит Максим Колычев

По всем вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

В четверг, 8 марта, дежурным по городу назначен заместитель начальника главного управления – начальник отдела по благоустройству Пролетарского территориального округа Максим Колычев.

В пятницу его сменит коллега из Центрального территориального округа – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Вадим Новиков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 47-20-34, 47-20-37, 1391.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:54 0
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