новости
новости
Регистрация
В Туле директор предприятия подозревается в невыплате зарплаты

В Туле директор предприятия подозревается в невыплате зарплаты

По версии следствия, руководитель более двух месяцев не выплачивал зарплату одному из работников.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Техстройтула». Он подозревается в ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

По версии следствия, руководитель общества с ограниченной ответственностью не выплатил свыше двух месяцев заработную плату и расчет при увольнении одному из работников организации, с которым был заключен срочный трудовой договор.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:51 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
невыплата зарплатыуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские ветераны плавания привезли 18 медалей с международного турнира
Тульские ветераны плавания привезли 18 медалей с международного турнира
Опрос: 8 Марта отметят более 70% россиян
Опрос: 8 Марта отметят более 70% россиян
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.