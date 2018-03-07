В Туле директор предприятия подозревается в невыплате зарплаты

По версии следствия, руководитель более двух месяцев не выплачивал зарплату одному из работников.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Техстройтула». Он подозревается в ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

По версии следствия, руководитель общества с ограниченной ответственностью не выплатил свыше двух месяцев заработную плату и расчет при увольнении одному из работников организации, с которым был заключен срочный трудовой договор.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.