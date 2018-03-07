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Опрос: 8 Марта отметят более 70% россиян

Опрос: 8 Марта отметят более 70% россиян

Каждая пятая женщина призналась, что проигнорирует этот день.

Сервис бесплатных объявлений «Юла» узнал, планируют ли россияне отмечать 8 Марта и кого они порадуют подарками.

Международный женский день в России традиционно отмечали с размахом и, как показал опрос, он сохраняет популярность. 8 Марта собираются отмечать свыше 70% россиян.

Женщины любят этот праздник больше: лишь каждая пятая призналась, что проигнорирует этот день, а среди мужчин таких — каждый третий.

Подарки в этот день планируют дарить 80% мужчин и почти столько же женщин. Что интересно, женщины гораздо чаще дарят друг другу подарки на 8 Марта, чем мужчины женщинам. Так, на 23 февраля только треть представителей сильного пола что-то дарила другим мужчинам — преимущественно своим отцам и друзьям.

Большинство мужчин в этот день не обойдут вниманием мам, половина участников опроса собирается поздравить жен, еще треть — подруг.

Четыре из пяти женщин, которые планируют дарить подарки на 8 Марта, приготовили презенты для матерей, около половины — для подруг. Дочерям и коллегам достается равное количество внимания — каждый пятый участник опроса собирается их поздравить.

Чаще всего в поисках подарков россияне идут в торговые центры, реже — в специализированные магазины подарков. Нередко подарки подбирают на сайтах бесплатных объявлений, называя среди главных причин своего решения экономию и большой ассортимент.

В пятерку самых популярных подарков, которые люди приобретают к празднику на «Юле», входят аксессуары (хендмейд), книги, мелкая электроника, украшения и предметы интерьера.

Интересно, что после праздников сайты бесплатных объявлений становятся местом, где люди избавляются от подарков, которые не пришлись по душе. 15% женщин и 10% мужчин признаются, что хотя быть раз в жизни так поступали.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:18 +3
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