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Тульские ветераны плавания привезли 18 медалей с международного турнира

Тульские ветераны плавания привезли 18 медалей с международного турнира

По итогам соревнований наши пловцы вошли в восьмерку сильнейших клубов.

3 и 4 марта в Калининграде состоялся XX Международный турнир по плаванию среди ветеранов спорта «Вестер Мастерс». Турнир проводился в бассейне БФУ им. И. Канта.

В соревнованиях участвовали пловцы из России, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Латвии, Польши, Чехии. 168 ветеранов плавания представляли 28 клубов.

Тульскую команду Клуба мастеров плавания «Арсенал» представляли девять пловцов в составе: Валерии Рычаковой, Натальи Семеновой, Анны Алёшиной, Олеси Девятияровой, Ольги Долговой, Андрея Чернухова, Сергея Панаева, Ильи Иванушкина, Александра Томилина.

В копилке команды «Арсенал» — 4 золотых, 10 серебряных, 4 бронзовых медалей, а также второе и третье место в абсолютном первенстве по очкам FINA.

В командном зачете тульские пловцы заняли 6 место и были награждены памятным кубком, вошли в восьмерку сильнейших клубов турнира.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:02 +3
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