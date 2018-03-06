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За три дня в Тульской области пьяными за рулем попались 40 водителей

За три дня в Тульской области пьяными за рулем попались 40 водителей

На нарушителей составили протоколы.

В Тульской области со 2 по 4 марта сотрудники ГИБДД выявили 40 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 18 человек отказались пройти медосвидетельствованиие. 

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

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За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., обязательных работ на срок до 480 часов, либо лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:29 0
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