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В Новомосковске ищут пропавшего молодого мужчину

В Новомосковске ищут пропавшего молодого мужчину

По данным волонтёров отряда «Лиза Алерт», 30-летний Юрий Федульев пропал 28 января.

Тульские поисковики просят жителей региона помочь найти 30-летнего жителя Новомосковска Юрия Федульева, который 28 января ушёл из дома и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза зелёные. Был одет в зимнюю кожаную куртку, джинсы и зимние кроссовки.

Если вам что-либо известно о судьбе Юрия Федульева, звоните по телефонам: 8(960)619-47-30, 8(800)700-54-52 или 112. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:38 +3
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