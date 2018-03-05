В Новомосковске ищут пропавшего молодого мужчину

Тульские поисковики просят жителей региона помочь найти 30-летнего жителя Новомосковска Юрия Федульева, который 28 января ушёл из дома и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза зелёные. Был одет в зимнюю кожаную куртку, джинсы и зимние кроссовки.