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В посёлке Менделеевский восстановлено газоснабжение

В посёлке Менделеевский восстановлено газоснабжение

На месте продолжают работу оперативные группы сотрудников МЧС.

Напомним, в 17.04, в оперативно-дежурную смену «Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении газоснабжения в поселке Менделеевский.

В зону отключения попало около 670 домов различной этажности, с общей численностью населения более 4150 человек. На месте работала аварийно-восстановительная бригада «Косогорскмежрайгаз». 

Специалистами АО «Газпром газораспределение Тула» было установлено, что причиной авария стало нарушение герметичности задвижки на газопроводе среднего давления. Поломка оперативно устранена. Монтажные работы завершены, началась подача газа потребителям. Специалисты газовой службы проводят индивидуальный обход абонентов.

До завершения всех проверочных мероприятий на месте работают оперативные группы ГУ МЧС России по Тульской области. Они полностью контролируют ситуацию.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:05 +4
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Место
ТулаПоселок Менделеевский

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