Фото УГИБДД по Тульской области.
На трассе М-4 «Дон» Kia на скорости врезался в попутный грузовик
В аварии пострадали два человека.
3 марта в 3.50 на 243-м километре автодороги «Дон» (Богородицкий р-н) 24-летний водитель автомобиля «Киа Венга», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость для движения и врезался в попутную «Скания» с полуприцепом.
В аварии пострадали два человека: водитель «Киа» и его 30-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.
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