На трассе М-4 «Дон» Kia на скорости врезался в попутный грузовик

Фото УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали два человека.

3 марта в 3.50 на 243-м километре автодороги «Дон» (Богородицкий р-н) 24-летний водитель автомобиля «Киа Венга», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость для движения и врезался в попутную «Скания» с полуприцепом.

В аварии пострадали два человека: водитель «Киа» и его 30-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.