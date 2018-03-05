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На трассе М-4 «Дон» Kia на скорости врезался в попутный грузовик
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-4 «Дон» Kia на скорости врезался в попутный грузовик

В аварии пострадали два человека.

3 марта в 3.50 на 243-м километре автодороги «Дон» (Богородицкий р-н) 24-летний водитель автомобиля «Киа Венга», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость для движения и врезался в попутную «Скания» с полуприцепом.

В аварии пострадали два человека: водитель «Киа» и его 30-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:01 +3
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