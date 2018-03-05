Земфира выступит в Тульской области на фестивале «Дикая Мята»

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Самая обсуждаемая певица страны Земфира впервые выступит на сцене «Дикой Мяты» со специальным фестивальным сетом. Об этом сообщают организаторы.



Последнее выступление Земфиры состоялось в столичном клубе Stadium в 2016 году, где певица представила новый концертный альбом «Маленький человек. Live», ставший послесловием к одноименному туру.



И вот сейчас, в 2018 году, самая яркая отечественная рок-звезда впервые после долгого молчания предстанет перед зрителями.