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В Тульской области началась эпидемия гриппа
Фото zab.ru

В Тульской области началась эпидемия гриппа

Количество туляков, заболевших гриппом и ОРВИ на прошлой неделе, увеличилось на треть.

По информации тульского Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 9244 заболевших гриппом и ОРВИ. Это на 31% больше, чем на прошлой неделе.

Впервые с начала эпидсезона 2017−2018 эпидемический порог превышен, причем сразу на 17,9%.

Среди детей 3−6 лет этот показатель составил 9,3%, 7−14 лет — 18,5%, взрослых — 13,8%.

Пока в Туле количество заболевших (4757 человек) ниже эпидемического порога на 5%, однако, отмечают в ведомстве, по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось больше чем на треть — 32%.

В связи с превышением эпидпорога в учреждениях здравоохранения и образования введены ограничения. Так, сейчас посетителей не допускают в стационары, введено максимальное обслуживание больных на дому, активизирована работа по проведению утренних фильтров в образовательных учреждениях, увеличена кратность влажных уборок в учреждениях с применением дезинфицирующих средств, усилен масочный режим и т. д.

На прошедшей неделе на карантин закрыта 1 школа, частично — 13 классов и 2 группы в детских садах.

Учитывая широкую циркуляцию вирусов гриппа на территории области, Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает жителям области о необходимых мерах профилактики ОРВИ и гриппа:

  • избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);
  • сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
  • используйте средства защиты органов дыхания: 4-х-слойные марлевые маски, одноразовые медицинские маски и респираторы, особенно при общении с больными людьми;
  • соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
  • соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;
  • чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры;
  • носите одежду, препятствующую переохлаждению и перегреванию;
  • используйте неспецифические средства профилактики, повышающие иммунитет (настойки и экстракты лекарственных трав (элеутерококка, аралии и др.), аскорбиновую кислоту и поливитамины),
  • употребляйте продукты питания, богатые витаминами (квашеную капусту, салат из свежих овощей, мандарины, лимоны, апельсины, грейпфруты, киви, напитки из клюквы, шиповника и других ягод и фруктов) и продукты, содержащие вещества, убивающие болезнетворные микроорганизмы (лук и чеснок).

При обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ — общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления — у себя или своих детей воздержитесь от посещения гостей, запланированных мероприятий, не отправляйте детей в школу.

Оставайтесь дома и вызовите врача.

Это позволит вам своевременно начать лечение и избежать осложнений, а также не заразить окружающих.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37−33−25, 37−07−06.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:50 +1
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