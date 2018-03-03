На подъезде к Туле произошло ДТП: четверо пострадали

Фото с места аварии ГУ МЧС России по Тульской области

Авария произошла недалеко от н.п. Рождественский.

3 марта около 13.00 на Московском шоссе недалеко от пос. Рождественский столкнулись Volvo XC-70 и Kia Rio.

По предварительной информации, водитель Kia попытался совершить обгон и выехал на встречку.

В результате столкновения пострадали водитель и трое пассажиров Kia.

Чтобы извлечь пострадавших из салона сотрудникам МЧС, прибывшим на место происшествия, пришлось применить специальное оборудование.

Все четверо пострадавших доставлены в больницу, состояние двоих оценивается как тяжелое, еще двоих - средней степени тяжести.

Во избежание подобных происшествий в условиях плохой видимости Управление ГИБДД по Тульской области призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.