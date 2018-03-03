На подъезде к Туле произошло ДТП: четверо пострадали
Авария произошла недалеко от н.п. Рождественский.
3 марта около 13.00 на Московском шоссе недалеко от пос. Рождественский столкнулись Volvo XC-70 и Kia Rio.
По предварительной информации, водитель Kia попытался совершить обгон и выехал на встречку.
В результате столкновения пострадали водитель и трое пассажиров Kia.
Чтобы извлечь пострадавших из салона сотрудникам МЧС, прибывшим на место происшествия, пришлось применить специальное оборудование.
Все четверо пострадавших доставлены в больницу, состояние двоих оценивается как тяжелое, еще двоих - средней степени тяжести.
Во избежание подобных происшествий в условиях плохой видимости Управление ГИБДД по Тульской области призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.