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На подъезде к Туле произошло ДТП: четверо пострадали
Фото с места аварии ГУ МЧС России по Тульской области

На подъезде к Туле произошло ДТП: четверо пострадали

Авария произошла недалеко от н.п. Рождественский.

3 марта около 13.00 на Московском шоссе недалеко от пос. Рождественский столкнулись Volvo XC-70 и Kia Rio. 

По предварительной информации, водитель Kia попытался совершить обгон и выехал на встречку.

В результате столкновения пострадали водитель и трое пассажиров Kia. 

Чтобы извлечь пострадавших из салона сотрудникам МЧС, прибывшим на место происшествия, пришлось применить специальное оборудование.

Все четверо пострадавших доставлены в больницу, состояние двоих оценивается как тяжелое, еще двоих - средней степени тяжести.

Во избежание подобных происшествий в условиях плохой видимости Управление ГИБДД по Тульской области призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. 

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:15 +7
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