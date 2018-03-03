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В Туле прошел лыжный переход
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошел лыжный переход

Маршрут длиною в 4 км преодолели участники спортивных клубов, суворовцы и кадеты.

3 марта в Туле прошел лыжный переход, посвященный памяти Героя Советского Союза Алексея Рогова.

В нем приняли участие более 300 ребят, среди которых юнармейцы, суворовцы, кадеты, представители спортивных секций и клубов, общественных организаций.

Старт маршруту был дан у мемориала «Защитникам неба Отечества», где участников перехода приветствовал первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.

Он зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

- Тульская земля во все времена была Родиной героев – самоотверженных защитников Отечества. Их было немало и в годы Великой Отечественной войны.
Сегодняшний переход – дань уважения подвигу воинов, оборонявших Тулу, отстоявших Москву. Среди героев – уроженец Тульской области Алексей Георгиевич Рогов, летчик, повторивший подвиг Николая Гастелло.
И сегодня ваш путь начинается с места, рядом с которым в годы войны находилась Тульская школа обучения летчиков. 27 выпускников этой школы стали Героями Советского Союза.
Вы пройдете более 4 километров по местам оборонительных боев за Тулу, и пусть память об отваге и доблести наших солдат помогает вам справляться с трудностями.
Уверен, что вы проявите свои лучшие качества, будете выносливыми и сильными. Единой командой, выручая друг друга, преодолеете этот путь.

Участники перехода преодолели маршрут расстоянием в 4 километра.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:27 +1
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