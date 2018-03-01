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Владимир Путин: «Нужно привести в порядок региональные и местные дороги»

Владимир Путин: «Нужно привести в порядок региональные и местные дороги»

Расходы на дорожное хозяйство необходимо увеличить почти в два раза, считает Президент.

В Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», проходит церемония оглашения Послания Президента Федеральному Собранию. Владимир Путин отметил, что для развития городов и посёлков, роста деловой активности, обеспечения «связанности» страны нужно буквально «прошить» всю территорию России современными коммуникациями.
 
– Мы серьёзно обновили федеральные автомобильные трассы. Теперь нужно привести в порядок региональные и местные дороги. Местные – это вообще никуда не годится. Обращаюсь к руководителям регионов и городов: состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать качество и объёмы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла, – подчеркнул глава государства.
 
По словам Президента, важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результате ДТП.
 
– В общей сложности в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог России, направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источников. Это много, имея в виду, что в 2012-2017 годах мы на эти цели направили 6,4 триллиона рублей, тоже большая цифра, но нужно 11, – подчеркнул Владимир Путин.
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 14:52 −16
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