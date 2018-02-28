1 сентября в Ясной Поляне откроется Центр поддержки одаренных детей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Набор детей в профильные группы начнется уже в июне.

С нового учебного года на территории Яснополянского детского дома начнет свою работу Центр поддержки одаренных детей. Здесь юные жители Тульской области смогут повысить уровень своей подготовки по выбранному направлению — гуманитарному или естественно-научному.

Помимо общеобразовательных в Центре будут реализованы программы дополнительного образования. В «Школе полного дня», рассчитанной на 40 человек, создадут классы углубленного изучения предметов естественно-гуманитарного цикла. Также здесь будет организован пансионат для проживания на 42 места.

Преподавателями Центра будут специалисты из двух ведущих вузов области, а также высококвалифицированные педагоги школ, подготовивших призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников.

На сегодняшний день основная часть ремонтных работ в здании Яснополянского детского дома завершена: проведено благоустройство территории, отремонтированы фасад и отмостки, усилены перекрытия, осуществлена перепланировка помещений, а также заменены коммуникации и сантехника. Средства на эти работы — 12,9 млн рублей — были выделены из резервного фонда Президента России.

В ближайшее время ремонт пройдет и в здании Яснополянской школы.

Сейчас там уже проведено утепление кровли, выполнен косметический ремонт кабинета естествознания и приобретено оборудование для него, закуплено интерактивное и компьютерное оборудование, а также оборудование для создания детской школьной телестудии. Все работы были проведены за счет регионального бюджета. Общая сумма выделенных средств составила 12 млн рублей.

До 15 марта на средства из внебюджетных источников (5,8 млн рублей) на территории будущего Центра демонтируют здания склада, веранды, хозяйственные постройки и проектированию новых корпусов.

Набор детей в профильные смены начнется с июня 2018 года. А открытие Центра запланировано на 1 сентября.