Погода в Туле 28 февраля: облачно, снежно, до 15 градусов мороза

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последний день зимы в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью и днём местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -23 до -18 градусов, днём – от -15 до -10. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.