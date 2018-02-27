Фото из архива MySlo
Погода в Туле 28 февраля: облачно, снежно, до 15 градусов мороза
Синоптики обещают восточный ветер, давление в пределах нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последний день зимы в регионе будет облачно с прояснениями.
Ночью и днём местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от -23 до -18 градусов, днём – от -15 до -10. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.
Другие статьи по темам
Место