Тулячка по поддельным документам заполучила и продала квартиру умершего мужчины

Заместитель прокурора Советского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 55-летней Людмилы Л., обвиняемой в ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В ходе следствия установлено, что в первой половине 2017 года обвиняемая вместе с подельником (его личность не установлена), узнав, что умер 67-летний мужчина – собственник однокомнатной квартиры в доме по ул. Марата в Туле – решили завладеть ею.

Соучастник дал обвиняемой подложное решение федерального судьи Пролетарского районного суда Тулы от 22 марта 2017 года о признании за Л. права собственности на данную квартиру. С этим документом 24 июня женщина пришла в МФЦ и подала документы на оформление права собственности на квартиру.

29 июня 2017 года на её имя зарегистрировано право собственности на квартиру умершего мужчины.

После женщина продала недвижимость, причинив законному наследнику ущерб на сумму 1 844 380 рублей, лишив его права на жилое помещение.

26 февраля уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.