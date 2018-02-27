Юные футболисты тульского «Арсенала» стали чемпионами турнира в Орле
Поздравляем ребят!
23 и 24 февраля самые маленькие футболисты СШ «Арсенал», 2010 года рождения, приняли участие в турнире, посвященному Дню защитника Отечества. Соревнования прошли в Орле.
Ребята заняли первое место! Лучшим нападающим турнира стал Даниил Емельянов, лучшим игроком — Константин Ерёмичев.
Призы ребятам вручал отец вратаря московского «Спартака» Александра Селихова — Александр Селихов-старший.
Состав команды «Арсенал»-2010:
- тренер — Тронников Андрей Анатольевич,
- игроки — вратарь — Трофимов Кирилл,
- защитники — Шульга Никита, Лобанов Александр, Колесников Даниил, Ефимов Даниил, Тарасов Дмитрий,
- полузащитники — Асмолов Григорий, Томкин Даниил, Рублев Денис, Буров Артем,
- нападающие — Емельянов Даниил, Ерёмичев Константин, Комаров Никита, Поляков Дмитрий, Сёмушкин Олег, Засорин Борис.
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