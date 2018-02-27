Юные футболисты тульского «Арсенала» стали чемпионами турнира в Орле

23 и 24 февраля самые маленькие футболисты СШ «Арсенал», 2010 года рождения, приняли участие в турнире, посвященному Дню защитника Отечества. Соревнования прошли в Орле.

Ребята заняли первое место! Лучшим нападающим турнира стал Даниил Емельянов, лучшим игроком — Константин Ерёмичев.

Призы ребятам вручал отец вратаря московского «Спартака» Александра Селихова — Александр Селихов-старший.



Состав команды «Арсенал»-2010: