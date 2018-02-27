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Юные футболисты тульского «Арсенала» стали чемпионами турнира в Орле

Юные футболисты тульского «Арсенала» стали чемпионами турнира в Орле

Поздравляем ребят!

23 и 24 февраля самые маленькие футболисты СШ «Арсенал», 2010 года рождения, приняли участие в турнире, посвященному Дню защитника Отечества. Соревнования прошли в Орле.

Ребята заняли первое место! Лучшим нападающим турнира стал Даниил Емельянов, лучшим игроком — Константин Ерёмичев.

Призы ребятам вручал отец вратаря московского «Спартака» Александра Селихова — Александр Селихов-старший.

Состав команды «Арсенал»-2010:

  • тренер — Тронников Андрей Анатольевич,
  • игроки — вратарь — Трофимов Кирилл,
  • защитники — Шульга Никита, Лобанов Александр, Колесников Даниил, Ефимов Даниил, Тарасов Дмитрий,
  • полузащитники — Асмолов Григорий, Томкин Даниил, Рублев Денис, Буров Артем,
  • нападающие — Емельянов Даниил, Ерёмичев Константин, Комаров Никита, Поляков Дмитрий, Сёмушкин Олег, Засорин Борис.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:03 +8
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