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Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле: водитель пойдет под суд
Фото из архива Myslo.

Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле: водитель пойдет под суд

31 октября 2017 года 37-летняя женщина-пешеход попала под колеса ВАЗ-211340.

Заместитель прокурора Пролетарского района г. Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 35-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе следствия установлено, что 31 октября 2017 года в период времени с 6.30 по 6.37 обвиняемый управлял автомобилем ВАЗ-211340.

Следуя по ул. Кутузова со скоростью около 90 км/ч, в районе дома №131-а (в нарушение п. 1.5, 10.1, 10.2 ПДД) водитель сбил женщину-пешехода.

По предварительной информации, она пыталась перейти дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В отношении обвиняемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу. 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:57 +3
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