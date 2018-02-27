Жители пяти поселков Киреевского района просят остановить добычу глины
А работники Липковского кирпичного завода, наоборот, просят поддержать предприятие и сохранить рабочие места.
26 февраля на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. В числе них было и письмо от жителей пяти населенных пунктов Киреевского района.
Люди не согласны с тем, что на землях сельскохозяйственного назначения возле деревни Липки ведётся добыча глины. С марта прошлого года они обращаются с этой проблемой в органы власти разных уровней, а также в средства массовой информации.
Кроме того, на прошлой неделе пришло ещё одно обращение — на этот раз от самих работников Липковского кирпичного завода, которые проживают в соседних населенных пунктах.
Они просят поддержать предприятие и сохранить их рабочие места.
Также в правительство поступило обращение от предприятия, которое ведёт добычу глины в целях расширения производственных мощностей: компания просит перевести земельный участок в категорию земель промышленности.
Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов пояснил, что предприятием АО «Туластройматериалы» получена лицензия на разработку месторождения кирпичных суглинков, но добычу можно вести только после перевода земли в категорию земель промышленности. В данном случае требуется внесение изменений в документы территориального планирования, а для этого нужно провести общественные слушания. В октябре 2017 года администрация района внесла изменения в генеральный
план МО Приупское, но он до настоящего времени не утвержден.
Как добавил прокурор области Александр Козлов, проверкой установлено, что предприятию принадлежит земельный участок сельскохозяйственного назначения, который не используется по целевому назначению. Проводится работа по переводу участка в категорию земли промышленности. Кроме того, АО «Туластройматериалы» на праве аренды использует для добычи глины другой земельный участок вблизи д. Липки.
Алексей Дюмин отметил, что ситуация неоднозначная, и мнения жителей разделились.
«Необходимо выработать общую позицию на публичных слушаниях», — подчеркнул глава региона.
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