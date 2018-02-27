Жители пяти поселков Киреевского района просят остановить добычу глины

26 февраля на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. В числе них было и письмо от жителей пяти населенных пунктов Киреевского района.

Люди не согласны с тем, что на землях сельскохозяйственного назначения возле деревни Липки ведётся добыча глины. С марта прошлого года они обращаются с этой проблемой в органы власти разных уровней, а также в средства массовой информации.

Кроме того, на прошлой неделе пришло ещё одно обращение — на этот раз от самих работников Липковского кирпичного завода, которые проживают в соседних населенных пунктах.

Они просят поддержать предприятие и сохранить их рабочие места.

Также в правительство поступило обращение от предприятия, которое ведёт добычу глины в целях расширения производственных мощностей: компания просит перевести земельный участок в категорию земель промышленности.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов пояснил, что предприятием АО «Туластройматериалы» получена лицензия на разработку месторождения кирпичных суглинков, но добычу можно вести только после перевода земли в категорию земель промышленности. В данном случае требуется внесение изменений в документы территориального планирования, а для этого нужно провести общественные слушания. В октябре 2017 года администрация района внесла изменения в генеральный план МО Приупское , но он до настоящего времени не утвержден.

Как добавил прокурор области Александр Козлов, проверкой установлено, что предприятию принадлежит земельный участок сельскохозяйственного назначения, который не используется по целевому назначению. Проводится работа по переводу участка в категорию земли промышленности. Кроме того, АО «Туластройматериалы» на праве аренды использует для добычи глины другой земельный участок вблизи д. Липки.

Алексей Дюмин отметил, что ситуация неоднозначная, и мнения жителей разделились.

«Необходимо выработать общую позицию на публичных слушаниях», — подчеркнул глава региона.