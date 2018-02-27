В марте чиновники выйдут на прямую линию с туляками

Задать вопросы и рассказать о проблеме профильному министру можно будет по телефону.

В марте в правительстве Тульской области запланировано три прямых линии с населением региона.

Задать вопросы или рассказать о проблеме можно будет по телефону 8 (4872) 31-26-20 с 10.00 до 12.00.

2 марта – Чеботарева Елена Николаевна, начальник службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области.

15 марта – Яковлев Дмитрий Николаевич, председатель комитета Тульской области по спорту.

22 марта – Филиппов Андрей Владимирович, министр труда и социальной защиты Тульской области.