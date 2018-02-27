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В Туле ищут наставников для детей-сирот

В Туле ищут наставников для детей-сирот

Благотворительный проект приглашает волонтёров, желающих помочь ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» вместе с уполномоченным по правам ребенка в Тульской области Наталией Зыковой, приглашают волонтеров в проект «Наставничество».

Если вы чувствуете в себе запас жизненной энергии, душевной теплоты и готовность стать настоящим другом – это предложение для вас. К каждому наставнику прикрепляется ребенок, встречи с которым проходят регулярно – волонтеры приезжают в гости, проводят вместе с детьми свободное время, занимаются творчеством, делают уроки или совершают поездки. Кураторы и психологи оказывают необходимую поддержку и сопровождение.

Общение со старшими помогает детям почувствовать себя нужными, стать более уверенными и самостоятельными, открыться миру и открыть мир для себя. Для наставников эта дружба становится возможностью поделиться своими увлечениями и жизненным опытом, стать значимой частью жизни другого человека. В прошлом году наставниками уже стали семь туляков.

Возраст подопечных ребят: от 12 лет. Занятость: не реже одного раза в неделю. Все волонтёры проходят цикл вводных семинаров и собеседование с психологом. Первый семинар состоится в Туле 4 марта по адресу: ул. Епифанская, д. 189,  начало в 11 часов.

Для записи необходимо заполнить анкету. Все подробности можно узнать по электронной почте: nastavniktula@mail.ru

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:34 0
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Люди
Наталия Зыкова
Место
ТулаТульская область

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