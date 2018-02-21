Приговор администратору сайта «Блоха инфо» оставили без изменения

Тульский областной суд принял решение по фигурантам дела о вымогательстве.

Сегодня, 21 февраля, суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу администратора сайта «Блоха инфо» Александра Доронина и Сергея Бирюка.

Приговор Александру Доронину (3,5 лет лишения свободы) оставили без изменения.

Сергея Бирюка, которому судом первой инстанции было назначено 2 года лишения свободы, освободили из-под стражи по медицинским показаниям: у него обнаружено заболевание, препятствующее отбыванию срока.

- 21 февраля Сергей Бирюк должен быть освобожден из СИЗО № 1 города Тулы, где он несколько месяцев находился под стражей, — говорит адвокат Бирюка Сергей Зубарев.

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