Сотрудник УФСИН, который «зажигал» пьяным в новомосковском клубе, уволился

Кадр из видео.

Ранее на Youtube появился интересный ролик — как пьяный сотрудник УФСИН «зажигает» в новомосковском кафе «Флагман».

– Так отмечает окончание тяжелого трудового дня начальник воспитательного отдела колонии Новомосковска Тульской области в кафе «Флагман». Наверное, он на хорошем счету у руководителей, пардон, покровителей, УФСИН, раз так себя ведет. Полная безнаказанность, всё схвачено, за всё заплачено… Интересно, хоть кто-нибудь за это ответит? — писал пользователь Youtube.

В пресс-службе УФСИН России по Тульской области рассказали Myslo, что руководство исправительной колонии №5 провело служебную проверку.