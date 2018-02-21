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В Таганроге задержан куратор «группы смерти» из Тулы

В Таганроге задержан куратор «группы смерти» из Тулы

Сейчас все обстоятельства выясняются.

На одной из ж/д станций Таганрога сотрудники полиции задержали находившегося в розыске жителя Тулы. По неофициальным данным, задержанный является администратором одной из так называемых «группы смерти» в соцсети ВКонтакте. Мужчина долго скрывался от сотрудников правоохранительных органов Тульской области. Об этом пишет портал «Ёрш.Таганрог».

Мужчину удалось задержать благодаря ориентировке, которая была разослана по всей России. За задержанным приехали тульские полицейские. Известно, что Таганрог был для злоумышленника транзитным городом.

Сейчас все обстоятельства выясняются.

Согласно данным Роспотребнадзора, около 30% всех ссылок, содержащих информацию о суицидах и призывах к ним ведут на страницы социальной сети ВКонтакте. С 1 ноября 2012 года Роспотребнадзор заблокировал 9357 подобных страниц. Администрация социальной сети отреагировала на подобные заявления и пообещала заблокировать все страницы с суицидальной тематикой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:36 +9
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