21 февраля в Туле запретят остановку и стоянку транспорта возле прокуратуры и кремля

21 февраля для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия (совещание при генеральном прокуроре РФ по вопросам защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах) в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 8.00 до 15.00 по ул. Менделеевской — на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, а также по пр. Ленина (нечетная сторона) — на участке от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской.