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21 февраля в Туле запретят остановку и стоянку транспорта возле прокуратуры и кремля

21 февраля в Туле запретят остановку и стоянку транспорта возле прокуратуры и кремля

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

21 февраля для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия (совещание при генеральном прокуроре РФ по вопросам защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах) в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 8.00 до 15.00 по ул. Менделеевской — на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, а также по пр. Ленина (нечетная сторона) — на участке от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:04 +1
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