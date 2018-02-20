Туляк с ножами искал сожительницу в парикмахерской

Ранее Myslo писал, что 19 февраля в Туле вечером в одну из парикмахерских на улице Свободы ворвался мужчина, вооруженный двумя кухонными ножами.

По предварительным данным, сотрудникам удалось вытолкнуть злодея на улицу, закрыть двери и спрятаться в подсобке. На место происшествия оперативно прибыл экипаж Росгвардии, однако нападавшему удалось скрыться. В результате инцидента никто не пострадал.

– В полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Личность мужчины установлена. По предварительным данным, никаких угроз он не высказывал, никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Как стало известно Myslo, мужчина разыскивал свою сожительницу. Зачем ему понадобились ножи, не уточняется.