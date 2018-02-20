новости
новости
Регистрация
Туляк с ножами искал сожительницу в парикмахерской

Туляк с ножами искал сожительницу в парикмахерской

Инцидент произошел 19 февраля.

Ранее Myslo писал, что 19 февраля в Туле вечером в одну из парикмахерских на улице Свободы ворвался мужчина, вооруженный двумя кухонными ножами.

По предварительным данным, сотрудникам удалось вытолкнуть злодея на улицу, закрыть двери и спрятаться в подсобке. На место происшествия оперативно прибыл экипаж Росгвардии, однако нападавшему удалось скрыться. В результате инцидента никто не пострадал.

– В полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Личность мужчины установлена. По предварительным данным, никаких угроз он не высказывал, никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Как стало известно Myslo, мужчина разыскивал свою сожительницу. Зачем ему понадобились ножи, не уточняется.

сегодня, в 14:43 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нападение на парикмахерскуюножсожительницаполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ближайшие сутки в Тульской области резко похолодает до 23 градусов мороза
В ближайшие сутки в Тульской области резко похолодает до 23 градусов мороза
«Ростелеком» поздравил туляков с широкой Масленицей
«Ростелеком» поздравил туляков с широкой Масленицей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.