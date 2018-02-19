Военные тренажёры, казачья сторожа и часовня: какие сюрпризы ждут туляков на улице Металлистов

На улице Металлистов в Туле вовсю кипят работы. И уже даже есть на что полюбоваться. Отреставрированы фасады домов, которые мы привыкли видеть под, казалось бы, вечными защитными сетками. Возродили, по-другому не скажешь, часовню Параскевы Пятницы рядом с Покровским храмом, о существовании которой еще недавно можно было догадываться лишь по сверкающей луковке маленького купола над руинами.

Маленькую экскурсию по улице Металлистов провела для тульских журналистов министр культуры Татьяна Рыбкина. По ее словам, уже к сентябрю бурные отделочные работы здесь прекратятся и вся стройка уйдет под крыши. Улица же станет пешеходной. Положат тротуарную плитку, поставят скамейки, фонари. Все коммуникации к настоящему времени уже готовы, а это само по себе огромное дело. Известно ведь, что, несмотря на всю свою внешнюю красоту, дворцы на Металлистов не имели благ городской цивилизации. Всё нужно было прокладывать заново.

– Из двадцати пяти зданий, расположенных на этой улице, девять в той или иной степени связаны с туристическим показом, музеями, – рассказала Татьяна Вячеславовна. – Остальные дома представляют собой инвестпроекты. И уже сегодня у нас много желающих стать инвесторами. Это в основном будут объекты туристской инфраструктуры, гостиницы, рестораны. Сноситься или перестраиваться ничего не будет. Работы ведутся соответственно графику, никаких срывов не видим, тревог по поводу завершения работ нет.

В 2019 году все объекты на улице Металлистов заработают в полном объеме. Некоторые откроются уже этой осенью.

Один из таких объектов, в который можно зайти уже в сентябре, – музей истории Тульского казачества и казачьего быта. Его организацией занимается тульское казачье общество. Делают с размахом. Есть даже идея поставить настоящую казачью сторожу – чтобы все как в жизни.

Шикарно выглядят фасады трех домов посередине улицы Металлистов, переданных в управление тульским музеям. Здесь проведены основные работы по отделке фасадов, они отапливаются, завершен ремонт кровли, летом начнутся отделочные работы внутри зданий. В двух из этих домов внутренние дворы будут переделаны в атриумы, что даст дополнительные музейные площади и пространство для проведения различных мероприятий. Дом номер восемь был передан Государственному музею-заповеднику «Куликово поле». Согласно концепции создающегося квартала это будет музей истории тульского мастерового люда, с постоянно действующей экспозицией.

Дом номер 10 – усадьба купцов Белолипецких – передан музею оружия.

С одной стороны, здесь когда-то была пряничная торговля, казалось бы, не имеющая ничего общего с оружием. С другой – известно, что пряничные доски в Туле вырезали граверы-оружейники. Формируемая экспозиция будет связана с купеческим бытом, историей семьи Белолипецких. От пряников и сладостей перейдут к оружейникам, оружейным династиям.

Музей оружия планирует привлекать посетителей также интересным интерактивом. В одной из пристроек оборудуют тренажерный зал с элементами боевых машин – БТР, танка, возможно, самолета. А на втором этаже обустроят интерактивный стрелковый тир, где можно, опять же интерактивно, пострелять из разных видов оружия, включая гранатометы.

– Уверена, что оба здания превратятся в мощные, современные, со своей спецификой музеи, – считает Татьяна Рыбкина. – А по качеству не будут уступать музеям, которыми мы сейчас по праву гордимся, – музею оружия и комплексу на Куликовом поле.

Министр культуры также обратила внимание на часть стены, выходящей на улицу Металлистов. С одной стороны, это бесформенные старые руины, с другой – бывший комплекс лавок купца Златина, построенных в середине девятнадцатого века. Сейчас они остались лишь фрагментарно, но некие очертания старины можно разглядеть. Планируется создать на их базе объект туристической инфраструктуры – кафе, лавки с сувенирами и т.п.

А рядом с бывшими лавками уже сейчас стоит, как с иголочки, отделанная часовня Параскевы Пятницы. Она не просто возвращена к жизни, а уже освящена и действует. Отец Лев Махно здесь проводил службы. Работа по реставрации проводилась на благотворительные средства. С открытием для посещения улицы Металлистов часовня будет работать постоянно.

В 2019 году планируется закончить реставрацию всего комплекса, включая Покровский храм, памятник архитектуры XVIII века.

– На Благовещенской улице будет сформировано Поленовское подворье, – рассказала Татьяна Рыбкина. – Четыре небольших дома переданы в пользование музею Поленова. Министерство культуры России подтвердило включение домов на улице Благовещенской в инвестиционный проект 500-летия Засечной черты. С его помощью будет создана экспозиция «Усадьба в городе», которая станет единым ансамблем с расположенным рядом храмом.

Посмотреть и полюбоваться уже сейчас есть на что. Типичный купеческий особняк Ксенофонтовых, промышлявших торговлей обувью. Дом номер 1 на Металлистов, где располагается археологическая экспедиция музея-заповедника «Куликово поле» и можно увидеть различные предметы, обнаруженные во время раскопок на территории Тулы и области. Например, восстановленную по черепкам старинную глиняную вазу, найденную на дне Упы, или настоящую, хорошо сохранившуюся мину 1941 года. Далеко не каждый российский город имеет подобные объекты археологической реставрации.

– В общем проекте набережной мы получили мощную точку туристического привлечения с разнонаправленными музеями – редкое явление для российских городов, – рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. – Поэтому мы для себя называем будущий район улиц Металлистов и Благовещенской музейным кварталом Тулы.