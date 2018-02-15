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Ночью в Туле сгорели два автомобиля
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью в Туле сгорели два автомобиля

Причина пожара выясняется.

15 февраля ночью в Туле загорелись два автомобиля, припаркованные на улице Максима Горького. О возгорании машин ВАЗ-2113 и «Фольксваген» в 2.26 сообщили в службу спасения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, пожарные расчеты прибыли на место происшествия через пять минут. В 2.34 огонь удалось потушить.

В результате происшествия у ВАЗа выгорел салон, оплавилось лакокрасочное покрытие по всей площади, сгорели передние колеса. У «Фольксвагена» оплавилась передняя фара, два молдинга, правое зеркало.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:22 +3
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