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В Тульской области прошел фестиваль спорта и искусств сельской молодежи «Русская зима – 2018»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области прошел фестиваль спорта и искусств сельской молодежи «Русская зима – 2018»

Команды соревновались в перетягивании каната, комбинированной эстафете, биатлоне, шорт-треке, мини-футболе на снегу, а также метании валенка.

14 февраля на базе Дома культуры и спорткомплекса «Шахтер» в микрорайоне Сокольники г. Новомосковска состоялся традиционный 19-й областной фестиваль спорта и искусств сельской молодежи «Русская зима – 2018».

В этом году фестиваль собрал 16 команд из восьми муниципальных образований Тульской области. Возможность помериться силами в спортивных соревнованиях и продемонстрировать свои таланты получили около 350 ребят.

В спортивном блоке команды соревновались в перетягивании каната, комбинированной эстафете, биатлоне, шорт-треке, мини-футболе на снегу, а также метании валенка.

В творческом блоке состязания шли в четырех конкурсах: «Мы – волонтеры, мы – добровольцы» (стенгазеты), «Русские узоры» (народный танец), «Учат в школе» (вокал) и «Навстречу чемпионату» (спортивные пирамиды на тему чемпионата мира по футболу – 2018).

Все команды получили награды.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:38 +2
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