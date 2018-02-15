В Тульской области прошел фестиваль спорта и искусств сельской молодежи «Русская зима – 2018»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Команды соревновались в перетягивании каната, комбинированной эстафете, биатлоне, шорт-треке, мини-футболе на снегу, а также метании валенка.

14 февраля на базе Дома культуры и спорткомплекса «Шахтер» в микрорайоне Сокольники г. Новомосковска состоялся традиционный 19-й областной фестиваль спорта и искусств сельской молодежи «Русская зима – 2018».



В этом году фестиваль собрал 16 команд из восьми муниципальных образований Тульской области. Возможность помериться силами в спортивных соревнованиях и продемонстрировать свои таланты получили около 350 ребят.

В спортивном блоке команды соревновались в перетягивании каната, комбинированной эстафете, биатлоне, шорт-треке, мини-футболе на снегу, а также метании валенка.

В творческом блоке состязания шли в четырех конкурсах: «Мы – волонтеры, мы – добровольцы» (стенгазеты), «Русские узоры» (народный танец), «Учат в школе» (вокал) и «Навстречу чемпионату» (спортивные пирамиды на тему чемпионата мира по футболу – 2018).



Все команды получили награды.