Погода в Туле 15 февраля: небольшой снег, южный ветер и облачность

Синоптики обещают до -10 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью и днём местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ветер восточный, юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -15 до -10 градусов, днём – до десяти градусов ниже нуля. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.