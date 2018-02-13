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Тульские следователи о падении сосульки на школьника: Оснований для проверки нет
Фото aleksin-city.info

Тульские следователи о падении сосульки на школьника: Оснований для проверки нет

Накануне в Алексине ребенок был травмирован упавшей с крыши сосулькой.

Сообщение о падении сосульки на школьника появилось в местных средствах массовой информации 12 февраля 2018 года.

По версии сайта «Алексин-сити», глыба льда упала на ребенка, когда он проходил мимо здания администрации. 

Как сообщил Myslo, еще вчера нашелся свидетель, который эту версию опроверг. По словам очевидцев, повреждения ребенок получил у гаражей администрации в ходе игры со сверстниками. Один из мальчиков стал палкой сбивать сосульки, и одна из них упала на голову его товарищу.

В Следственном комитете РФ по Тульской области прокомментировали ситуацию:

«Размещенная в СМИ информация проверена следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области.

По данным следственного управления, повреждение несовершеннолетний получил при игре с другими детьми, во время которой дети бросали палки в сосульки на гаражах.

Одна из сбитых сосулек попала в школьника. В медицинском учреждении мальчику оказана помощь, и он отпущен домой.

При таких обстоятельствах оснований для проведения доследственной проверки не имеется».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:15 0
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Тульская областьАлексин

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