Проверьте себя: Умеете ли вы ухаживать за кожей лица?

Десяток баночек и тюбиков с кремом, скрабы и флюиды, сыворотки и маски наверняка стоят у вас на полке, и запасы постоянно пополняются. А правильно ли вы пользуетесь косметикой? Умеете ли ухаживать за лицом? Myslo вместе с медицинским центром «АРТМЕД» подготовил для вас тест, который поможет в этом разобраться.

Спойлер: в конце теста — приятный сюрприз для всех участников!

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