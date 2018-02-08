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Проверьте себя: Умеете ли вы ухаживать за кожей лица?
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Проверьте себя: Умеете ли вы ухаживать за кожей лица?

Тест от Myslo и медицинского центра «АРТМЕД».

Десяток баночек и тюбиков с кремом, скрабы и флюиды, сыворотки и маски наверняка стоят у вас на полке, и запасы постоянно пополняются. А правильно ли вы пользуетесь косметикой? Умеете ли ухаживать за лицом? Myslo вместе с медицинским центром «АРТМЕД» подготовил для вас тест, который поможет в этом разобраться.

Спойлер: в конце теста — приятный сюрприз для всех участников!

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:00 +9
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