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В Туле водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Туле водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Разыскиваются очевидцы.

10 февраля в 11.30 в Туле на улице Академика Павлова неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода. 36-летнюю женщину с различными травмами госпитализировали.

Водитель с места ДТП скрылся.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, женщина-пешеход переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП, обладающих какой-нибудь информацией по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле по телефонам: 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:07 +2
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