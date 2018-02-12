В Туле водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

10 февраля в 11.30 в Туле на улице Академика Павлова неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода. 36-летнюю женщину с различными травмами госпитализировали.

Водитель с места ДТП скрылся.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, женщина-пешеход переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП, обладающих какой-нибудь информацией по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле по телефонам: 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10.