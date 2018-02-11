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Спасатели рассказали о правилах пожарной безопасности жителям 1000 тульских частных домов

Спасатели рассказали о правилах пожарной безопасности жителям 1000 тульских частных домов

Социально-профилактическая работа среди населения в жилом секторе является одним из самых действенных способов предотвращения пожаров.

В целях стабилизации обстановки с пожарами управлением и территориальными подразделениями надзорной деятельности во всех районах области организована профилактическая работа в жилом секторе.
 
Социально-профилактическая работа среди населения в жилом секторе является одним из самых действенных способов предотвращения пожаров.
 
10 февраля инспекторы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской области совместно с сотрудниками пожарной охраны, добровольцами осуществили порядка 1 000 подворовых обходов с инструктажом граждан. Также, совместно с сотрудниками ОВД и представителями социальной защиты проведено около 50 обходов мест жительства социально неадаптивных граждан, лиц ведущих антиобщественный образ жизни.
 
Гражданам, проживающим в частном секторе, инспекторы надзорной деятельности и пожарные довели оперативную обстановку на территории области и рассказали о наиболее распространённых причинах возникновения пожаров в частном жилом секторе.
 
Традиционно – это неисправность печей, электроприборов и неосторожное обращение с огнём. Сотрудники МЧС России пояснили, что все эти причины и беды легко избежать, соблюдая несложные правила: внимательно следить за состоянием печи, регулярно осматривать топку и дымоход на предмет наличия трещин и прогаров, не размещать вблизи легковоспламеняющиеся и горючие материалы, не допускать перекала, ограничивая время топки тремя часами и ни в коем случае не оставлять в это время печь без присмотра взрослых.
 
Те же правила применимы к электроприборам: допускается эксплуатация только исправных изделий под присмотром совершеннолетних жильцов. Спасатели ещё раз напомнили гражданам, что курение не только опасно для здоровья курильщика, но и может представлять смертельную угрозу для домочадцев, если курящий не ограничивает себя в этой вредной привычке, находясь в доме.
 
Уважаемые жители и гости Тульской области!
 
Будьте бдительны! При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по телефону "01", "112" или с мобильного "101".
вчера, в 18:05 0
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