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Туляк напал на бывшую жену в супермаркете

Туляк напал на бывшую жену в супермаркете

Угрожая ножом, мужчина потребовал отдать ему телефон и деньги.

Сотрудниками отдела полиции «Ленинский» задержан 25-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в разбое. По предварительным данным, злоумышленник пришел к своей 23-летней бывшей жене, работающей в сетевом супермаркете в поселке неподалеку от Тулы. Для беседы они отправились в подсобное помещение магазина. Там между экс-супругами возникла словесная перепалка.

Мужчина стал угрожать ножом бывшей жене и требовать, чтобы та отдала ему деньги и вещи.

Напуганная женщина отдала собственный мобильный телефон и 700 рублей. Злоумышленник ушел, а потерпевшая обратилась в полицию.

– В кратчайшие сроки полицейские выяснили местонахождение нападавшего, он был задержан. У мужчины обнаружено и изъято похищенное. В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:31 +8
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