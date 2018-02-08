«Фабрика будущего» в Туле: герои «Звездных войн» и полет в космос

С 9 февраля на «Фабрике будущего» начнет работу новая экспозиция.

В один ряд с уже знакомыми тулякам и гостям города роботами встанут герои саги «Звездные войны». А еще гости выставки смогут оправиться в путешествие по разным уголкам вселенной на космосимуляторе.

Частью новой экспозиции станут FlyMotion, StarBlade, WarThunder VR, EVE: Valkyrie.

Выставка продлится до 17 февраля.

Цена билета — 300 рублей. В стоимость входит посещение всех интерактивных зон. Время на «Фабрике будущего» не ограничено.

Режим работы: со вторника по воскресенье с 11.00 до 20.00.

«Фабрика будущего»: Тула, ул. Болдина, 98-а.