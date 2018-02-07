новости
новости
Регистрация
В Тульской области пенсионерка сгорела в собственном доме
Фото с места происшествия. Фото СКР.

В Тульской области пенсионерка сгорела в собственном доме

Все обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Сегодня, 7 февраля, в частном доме в деревне Медвенка Киреевского района при тушении пожара было обнаружено тело проживавшей там 74-летней женщины.

По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, возгорание произошло в доме, где находились пять человек.

Четверым удалось покинуть дом, женщина по причине заболевания была лишена способности передвигаться. Она погибла на месте происшествия.

Предположительной причиной возгорания является замыкание электропроводки.


Фото с места происшествия.

Все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Следственного комитета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:32 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
сгорела заживодоследственная проверка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Администрация Тулы: Частные светофоры запрещены федеральным законом
Администрация Тулы: Частные светофоры запрещены федеральным законом
Товарковский сахарный завод закрыли на 90 суток
Товарковский сахарный завод закрыли на 90 суток
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.