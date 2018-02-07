Фото с места происшествия. Фото СКР.
В Тульской области пенсионерка сгорела в собственном доме
Все обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Сегодня, 7 февраля, в частном доме в деревне Медвенка Киреевского района при тушении пожара было обнаружено тело проживавшей там 74-летней женщины.
По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, возгорание произошло в доме, где находились пять человек.
Четверым удалось покинуть дом, женщина по причине заболевания была лишена способности передвигаться. Она погибла на месте происшествия.
Предположительной причиной возгорания является замыкание электропроводки.
Фото с места происшествия.
Все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Следственного комитета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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