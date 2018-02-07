В Тульской области пенсионерка сгорела в собственном доме

Фото с места происшествия. Фото СКР.

Сегодня, 7 февраля, в частном доме в деревне Медвенка Киреевского района при тушении пожара было обнаружено тело проживавшей там 74-летней женщины.

По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, возгорание произошло в доме, где находились пять человек.

Четверым удалось покинуть дом, женщина по причине заболевания была лишена способности передвигаться. Она погибла на месте происшествия.

Предположительной причиной возгорания является замыкание электропроводки.



Фото с места происшествия.

Все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Следственного комитета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.