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Товарковский сахарный завод закрыли на 90 суток

Товарковский сахарный завод закрыли на 90 суток

Россельхознадзор нашел многочисленные нарушения.

В октябре 2017 года Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проверила ОАО «Товарковский сахарный завод» на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ.

В результате проведения проверки установлено, что общество допустило порчу земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства, а именно: на площади 3,21 га на поверхности почвы размещены складированные в отвалы отходы сахарного производства. Часть отходов производства размыта ливневыми водами. В южной части участка производятся работы по разравниванию отвалов. В восточной части участка на площади примерно 13,41 га видны следы сенокошения. Остальная часть земельного участка заросла сорной многолетней растительностью, высотой до 0,5 м.

Управлением были отобраны пробы почвы для исследования на санитарно-бактериологические показатели. По результатам испытаний, проведенных Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией, установлено, что во всех пробах почвы содержание потенциально опасных для человека микробиологических организмов превышает предельно допустимый уровень в 10 раз.

По степени эпидемической опасности почва исследуемого земельного участка характеризуется как опасная в соответствии с СанПиН.

В отношении ОАО «Товарковский сахарный завод» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, материалы дела направлены в Богородицкий районный суд Тульской области для принятия решения. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В январе 2018 года решением суда деятельность ОАО «Товарковский сахарный завод» приостановлена на 90 суток.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:04 +3
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