В Туле на улице Галкина BMW сбил пенсионерку

Фото УГИБДД по Тульской области.

5 февраля в 17.35 в Туле напротив дома № 24 по улице Галкина 43-летний водитель автомобиля «БМВ 528», двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. 86-летняя женщина в результате ДТП получила телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, что, согласно ПДД, двигаться задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.