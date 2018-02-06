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В Туле на улице Галкина BMW сбил пенсионерку
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Галкина BMW сбил пенсионерку

Автомобиль двигался задним ходом.

5 февраля в 17.35 в Туле напротив дома № 24 по улице Галкина 43-летний водитель автомобиля «БМВ 528», двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. 86-летняя женщина в результате ДТП получила телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, что, согласно ПДД, двигаться задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:29 +2
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