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Серьезное ДТП на М-2: водителя микроавтобуса «Тула-Москва» госпитализировали

Серьезное ДТП на М-2: водителя микроавтобуса «Тула-Москва» госпитализировали

По предварительным данным, пострадали также пять пассажиров.

Ранее Myslo сообщал о серьезном ДТП в Заокском районе. На 127-м км трассы М-2 «Крым» пассажирский микроавтобус «Фиат Дукато» совершил попутное столкновение с автобусом «Неоплан». Оба транспортных средства двигались в направлении Москвы.

Микроавтобус двигался по маршруту «Тула-Москва», автобус ехал в столицу из Ставрополья.

На данный момент известно, что водителя «Фиата» госпитализировали с различными травмами.

Также сообщается о пяти пострадавших пассажирах. По предварительным данным, они получили незначительные травмы.

Полицейские ГИБДД продолжают устанавливать все детали происшествия, личности пострадавших, а также обеспечивают дорожное движение на указанном участке автодороги.

Галерея
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 1
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 2
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 3
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 4
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 5
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 6
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 7
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 8
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 9
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 10
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 11
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 12
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 13
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 14
ДТП с автобусами на трассе М-2, Фото: 15
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:47 +5
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