Серьезное ДТП на М-2: водителя микроавтобуса «Тула-Москва» госпитализировали

По предварительным данным, пострадали также пять пассажиров.

Ранее Myslo сообщал о серьезном ДТП в Заокском районе. На 127-м км трассы М-2 «Крым» пассажирский микроавтобус «Фиат Дукато» совершил попутное столкновение с автобусом «Неоплан». Оба транспортных средства двигались в направлении Москвы.

Микроавтобус двигался по маршруту «Тула-Москва», автобус ехал в столицу из Ставрополья.

На данный момент известно, что водителя «Фиата» госпитализировали с различными травмами.

Также сообщается о пяти пострадавших пассажирах. По предварительным данным, они получили незначительные травмы.

Полицейские ГИБДД продолжают устанавливать все детали происшествия, личности пострадавших, а также обеспечивают дорожное движение на указанном участке автодороги.