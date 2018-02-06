Серьезное ДТП на М-2: водителя микроавтобуса «Тула-Москва» госпитализировали
По предварительным данным, пострадали также пять пассажиров.
Ранее Myslo сообщал о серьезном ДТП в Заокском районе. На 127-м км трассы М-2 «Крым» пассажирский микроавтобус «Фиат Дукато» совершил попутное столкновение с автобусом «Неоплан». Оба транспортных средства двигались в направлении Москвы.
Микроавтобус двигался по маршруту «Тула-Москва», автобус ехал в столицу из Ставрополья.
На данный момент известно, что водителя «Фиата» госпитализировали с различными травмами.
Также сообщается о пяти пострадавших пассажирах. По предварительным данным, они получили незначительные травмы.
Полицейские ГИБДД продолжают устанавливать все детали происшествия, личности пострадавших, а также обеспечивают дорожное движение на указанном участке автодороги.