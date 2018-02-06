В Щёкинском районе двое местных жителей украли мусорный контейнер

В Щёкинском районе полицейские установили подозреваемых в необычной краже — злоумышленники украли мусорный контейнер. По предварительным данным, они погрузили его на багажник личного автомобиля и увезли, чтобы в дальнейшем сдать ворованное в пункт приема металлолома. Владельцу был нанесен ущерб — 5310 рублей.

Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались неработающий 32-летний местный житель и его 20-летняя родственница. Они признались в содеянном.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».