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На трассе М-2 «Крым» в ДТП с автобусами пострадали шесть человек
Фото Николая Иванова.

На трассе М-2 «Крым» в ДТП с автобусами пострадали шесть человек

Авария произошла в Заокском районе.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 6 февраля, в Заокском районе. На 127-м км трассы М-2 «Крым» пассажирский микроавтобус «Фиат Дукато» совершил попутное столкновение с автобусом «Неоплан». Оба транспортных средства двигались в направлении Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, пострадали шесть человек — пассажиры микроавтобуса.

Полицейские ГИБДД устанавливают все детали происшествия, личности пострадавших, а также обеспечивают дорожное движение на указанном участке автодороги.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:42 +1
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