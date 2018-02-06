На трассе М-2 «Крым» в ДТП с автобусами пострадали шесть человек

Фото Николая Иванова.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 6 февраля, в Заокском районе. На 127-м км трассы М-2 «Крым» пассажирский микроавтобус «Фиат Дукато» совершил попутное столкновение с автобусом «Неоплан». Оба транспортных средства двигались в направлении Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, пострадали шесть человек — пассажиры микроавтобуса.

Полицейские ГИБДД устанавливают все детали происшествия, личности пострадавших, а также обеспечивают дорожное движение на указанном участке автодороги.