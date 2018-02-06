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В Тульской области создадут единый многопрофильный центр для пациентов с онкологией

В Тульской области создадут единый многопрофильный центр для пациентов с онкологией

Программа будет называться «Онкостоп».

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков рассказал, что в Тульской области создадут единый многопрофильный центр для пациентов с онкологией.

- Этот год я посвящу онкологии. Программа будет называться «Онкостоп». Самое главное, для чего мы работаем — уменьшение смертности. К сожалению, пока у нас высока смертность по онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям, — рассказал министр.

В результате реализации проекта «Онкостоп» предполагается создание онкологической службы, снижение показателей смертности от онкозаболеваний, создание современной лечебной базы по специальности «лучевая терапия», создание высококвалифицированных рабочих мест, инновационные разработки, создание и развитие радиоонкологии.

сегодня, в 12:09 +2
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