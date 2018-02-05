новости
новости
Регистрация
В Новомосковске вор украл из подъезда детскую коляску

В Новомосковске вор украл из подъезда детскую коляску

Злоумышленника остановили сотрудники ППС.

В Новомосковске ночью из подъезда многоквартирного дома злоумышленник украл детскую коляску. Нанесенный ущерб владельцу составил 15 тысяч рублей.

Только вор оказался неудачливым — на мужчину с пустой коляской обратил внимание экипаж ППС, патрулировавший улицы города.

При проверке появилось предположение о совершенной краже, которое в дальнейшем подтвердилось.

- У 30-летнего местного жителя изъято похищенное. В отделе МВД России по Новомосковску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:08 +8
Другие статьи по темам
Место
ТулаНовомосковск
Прочее
детская коляскуукрал коляскуППС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на пересечении улиц Гоголевской и Жуковского произошло ДТП
В Туле на пересечении улиц Гоголевской и Жуковского произошло ДТП
Утилизация медицинских отходов в Туле: Роспотребнадзор проводит проверку
Утилизация медицинских отходов в Туле: Роспотребнадзор проводит проверку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.