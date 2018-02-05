В Новомосковске вор украл из подъезда детскую коляску

В Новомосковске ночью из подъезда многоквартирного дома злоумышленник украл детскую коляску. Нанесенный ущерб владельцу составил 15 тысяч рублей.

Только вор оказался неудачливым — на мужчину с пустой коляской обратил внимание экипаж ППС, патрулировавший улицы города.

При проверке появилось предположение о совершенной краже, которое в дальнейшем подтвердилось.

- У 30-летнего местного жителя изъято похищенное. В отделе МВД России по Новомосковску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.