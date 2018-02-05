Утилизация медицинских отходов в Туле: Роспотребнадзор проводит проверку
После публикации на Myslo сжиганием опасных медицинских отходов в жилом секторе заинтересовались два ведомства: Роспотребнадзор и Минэкологии.
На сообщение Myslo о свалке эпидемиологически опасных отходов в районе Иншинского проезда, 9 оперативно отреагировало региональное Министерство экологии — сотрудники выехали на место.
Капельницы, шприцы и другой медицинский мусор с места уже успели убрать после приезда корреспондентов.
Заместитель министра экологии Тульской области Кирилл Сорокин:
Кирилл Сорокин
- В правительстве Тульской области проводится постоянный мониторинг информации, в том числе и о загрязнении окружающей среды. Как только мы увидели публикацию на Myslo, немедленно отправили на место своих сотрудников для проверки.
Деятельность по обращению с медицинскими отходами не подлежит государственному экологическому надзору, поэтому проводить проверку по данному факту будет Роспотребнадзор.
Как сообщил Myslo заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Алексей Денисов, сотрудники ведомства также побывали на месте происшествия.
Алексей Денисов
- В настоящее время мы проводим контрольные мероприятия. Роспотребнадзор реагирует на сообщения СМИ и туляков о происшествиях. Информацию вы можете отправить нам по факсу и электронной почте.
Напомним, 2 февраля Myslo стало известно, что в Привокзальном районе Тулы на одной из промбаз сжигают медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы). Дым от горящего мусора распространяется на значительные расстояния и добирается до жилых домов.
Myslo побывал на месте.
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Myslo напоминает коррдинаты регионального Управления Роспотребнадзора