Утилизация медицинских отходов в Туле: Роспотребнадзор проводит проверку

- В правительстве Тульской области проводится постоянный мониторинг информации, в том числе и о загрязнении окружающей среды. Как только мы увидели публикацию на Myslo, немедленно отправили на место своих сотрудников для проверки.

Деятельность по обращению с медицинскими отходами не подлежит государственному экологическому надзору, поэтому проводить проверку по данному факту будет Роспотребнадзор.