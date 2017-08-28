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На улице Октябрьской в Туле сбили подростка

На улице Октябрьской в Туле сбили подростка

15-летний мальчик погиб на месте происшествия.

Сегодня, 28 августа, утром на улице Октябрьской в Туле автомобиль БМВ сбил 15-летнего мальчика. По предварительной информации, подросток переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Вся информация устанавливается.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция убедительно просит пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора.

Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны! Рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку. При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств.

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сегодня, в 10:49 +2
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