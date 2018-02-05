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Администрация города: тульские дворы убирают плохо
Фото из архива Myslo.

Администрация города: тульские дворы убирают плохо

Представителям управляющих компаний напомнили правила благоустройства города.

Сегодня, 5 февраля, в администрации Тулы прошло совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Заместитель начальника государственной жилищной инспекции Тульской области Наталья Усачева отметила, что к ряду управляющих компаний города много замечаний по качеству уборки дворовых территорий. И напомнила представителям УК о необходимости не только убирать дворы, но и удалять наледь и сосульки с крыш и козырьков домов.

Первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин напомнил представителям УК, что в правила благоустройства города внесены изменения.

Управляющие компании должны незамедлительно принимать меры профилактики (в частности, при появлении наледи на крышах домов) и приступать к устранению выявленных недостатков.

Также Галкин подчеркнул, что необходимо усилить меры и при необходимости нанять дополнительную технику для уборки дворов. Представителям главных управлений по территориальным округам Владислав Галкин поручил уделить особое внимание уборке межквартальных проездов.

Управление по административно-техническому надзору продолжит проведение рейдов по контролю состояния придомовых территорий, в рамках которых жителям разъясняется, что дворы – это зона ответственности управляющих компания, и именно УК несут ответственность перед туляками за содержание их дворов.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:49 +5
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