Избирательные участки в Тульской области обеспечат бесперебойным электроснабжением

2 февраля в Тульской области состоялось заседание оргкомитета по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов президента РФ.

Провел заседание губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что один из наиболее актуальных вопросов — возможность голосования по месту нахождения.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко доложил, что прием заявок для голосования по месту нахождения граждан начался 31 января. Уже принято более 1100 заявок от жителей через портал Госуслуг и в многофункциональных центрах (МФЦ).

С 25 февраля стартует прием заявок в 1115 избирательных комиссиях региона. На всех избирательных участках продолжается обучение ответственных за работу с обращениями граждан с участием представителей избиркома.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков доложил, что работа ведется в 34 МФЦ региона, в отдаленных районах организована работа 110 окон. Всех посетителей МФЦ информируют о выборах Президента РФ по месту нахождения. Для этого в отделениях МФЦ размещены плакаты, видеоматериалы на информационных панелях. Также министр подчеркнул, что время обслуживания в МФЦ занимает не более 5 минут.

Алексей Дюмин отметил, что в этой работе важно не только обеспечить людям возможность проголосовать по месту фактического нахождения, но и донести до них информацию о том, как они могут это сделать.

Сергей Костенко сообщил, что по поручению губернатора в регионе размещены рекламные конструкции, и мониторы, информирующие о предстоящих выборах, распечатаны приглашения «Голосовать легко» и др.

На заседании обсуждался вопрос обеспечения бесперебойного снабжения избирательных участков связью и электроэнергией.

По словам Ярослава Ракова, избирательные участки будут оборудованы телефонной связью и видеонаблюдением. Разработан план обеспечения бесперебойной работы оборудования и восстановления его работоспособности на случай внештатных ситуаций.

Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев пояснил, что работа по обеспечению резервными источниками электроснабжения ведется на всех участках избирательных комиссий. Также предусмотрены мобильные, передвижные источники питания, энергоресурсы от предприятий.

Губернатор отметил, что для каждого участка должен быть проработан алгоритм обеспечения бесперебойного электроснабжения, включая беспрепятственный доступ в учреждения, где расположены резервные источники питания.

Глава региона поручил рабочей группе, в которую вошли ответственные за мероприятия по видеонаблюдению и электроснабжению, в феврале провести на региональном уровне тренировку по отработке нештатных ситуаций.

«Организовать тренировку предлагаю на базе Центра управления в кризисных ситуациях и там же создать штаб по устранению возможных проблем на избирательных участках в день голосования», - сказал Алексей Дюмин.

В заключение Губернатор поручил министру образования региона Оксане Осташко проработать вопрос организации конкурса на лучшее оформление избирательных участков среди школ области.