новости
новости
Регистрация
Драка в баре: пьяный туляк ударил обидчика стулом по голове
Фото:ntv.ru

Драка в баре: пьяный туляк ударил обидчика стулом по голове

За это дебошир получил 200 часов исправительных работ.

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу по обвинению 27-летнего туляка по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия).

Суд установил, что 16 июня 2017 года в период времени с 3 до 5 часов ночи мужчина выпивал в пивном баре. Между ним и ранее незнакомым ему посетителем заведения возникла ссора.

Обвиняемый взял металлический стул и ударил им по обидчика по голове.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:43 +9
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
барударил стуломуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Метеопредупреждение: на Тулу идёт мощный циклон с ледяным дождём и ветром
Метеопредупреждение: на Тулу идёт мощный циклон с ледяным дождём и ветром
В Туле на проспекте Ленина произошло массовое ДТП
В Туле на проспекте Ленина произошло массовое ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.