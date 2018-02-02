Драка в баре: пьяный туляк ударил обидчика стулом по голове

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За это дебошир получил 200 часов исправительных работ.

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу по обвинению 27-летнего туляка по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия).

Суд установил, что 16 июня 2017 года в период времени с 3 до 5 часов ночи мужчина выпивал в пивном баре. Между ним и ранее незнакомым ему посетителем заведения возникла ссора.

Обвиняемый взял металлический стул и ударил им по обидчика по голове.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.