В Тульской области растет число изнасилований
Об этом говорили на коллегии в Следственном управлении Следственного комитета по Тульской области.
На коллегии Следственного комитета РФ по Тульской области подвели итоги работы следственных органов за 2017 год.
В 2017 году следователи рассмотрели 5798 сообщений о преступлениях, было возбуждено 955 уголовных дел, вынесено 3884 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 730 сообщений передано по подследственности (в другие органы следствия и дознания). В производстве следователей находилось 1524 уголовных дела.
С начала года в СУ СК зарегистрировано 95 преступлений по ст. 105-107 УК РФ (убийство), из них 88,2% дел раскрыто.
Возбуждено 53 уголовных дела по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Их раскрываемость составила 95,1%.
Зарегистрировано 18 преступлений по статье «Изнасилование». Все они раскрыты.
Также расследовалось 19 уголовных дел о налоговых преступлениях. Следователям удалось добиться возмещения ущерба на сумму около 43 млн руб.
Возбуждено 110 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, а также 58 дел о преступлениях, совершенных самими несовершеннолетними.
В рамках расследования уголовных дел возмещен ущерб, причиненный преступлениями, на сумму около 499 млн рублей. На сумму более 431 млн наложен арест на имущество.
– Работа проделана немалая, есть положительные сдвиги. Но в масштабах страны не так уж благополучно. Нагрузка на одного следователя – восемь материалов в месяц, это в среднем.
Качество проверки по материалам все еще оставляет желать лучшего. За год возбуждено 13 уголовных дел по дополнительным проверкам материалов, по которым ранее в возбуждении дел было отказано.
В регионе отмечается незначительный рост преступности. Растет число изнасилований, — говорит руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Александр Стариков.
По словам Старикова, в Тульской области в 2017 году остались нераскрытыми 11 умышленных убийств. Но процент раскрываемости этих преступлений по России в целом выше, чем в Тульской области.
– Нас эти результаты не удовлетворяют. Будем работать над этим совместно с УМВД, — заявил глава следственного управления.
В регионе ведется работа по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы. В 2017 году раскрыто 29 таких преступлений. Это хороший показатель по стране.
– Особое внимание уделяем ятрогенным преступлениям (преступления против жизни и здоровья человека. – Прим. авт.). В этом году дел по так называемым врачебным ошибкам возбуждено и расследовано больше, чем в прошлые годы.
В 2017 году в Следственном управлении возбуждено 21 уголовное дело по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи гражданам.
Также Александр Стариков рассказал о делах по задолженности зарплаты.
– 9 уголовных дел по этой категории было возбуждено, 17,5 млн рублей возмещено, на 11 млн наложен арест.
По словам руководителя ведомства, в регионе хромают сроки предварительного следствия. Они часто нарушаются, переваливая за двухмесячный период.
– Особенно это касается дел, где нужна стационарная психиатрическая экспертиза в институте им. Сербского (Москва). Наши сотрудники ухитряются проводить такие экспертизы в других регионах, чтобы не затягивать следствие.
11 уголовных дел возвращено прокурорами на доследование, 15 — судами.
– Это говорит о качестве предварительного следствия. Мы будем разбираться с этим. Нужно улучшать качество следствия. Есть и оправдательные приговоры. Значит, это наш брак, нужно собирать больше доказательств, вырабатывать с надзирающими и прокурорами единую позицию, — подытожил Стариков.
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