В Тульской области растет число изнасилований

Об этом говорили на коллегии в Следственном управлении Следственного комитета по Тульской области.

На коллегии Следственного комитета РФ по Тульской области подвели итоги работы следственных органов за 2017 год.

В 2017 году следователи рассмотрели 5798 сообщений о преступлениях, было возбуждено 955 уголовных дел, вынесено 3884 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 730 сообщений передано по подследственности (в другие органы следствия и дознания). В производстве следователей находилось 1524 уголовных дела.

С начала года в СУ СК зарегистрировано 95 преступлений по ст. 105-107 УК РФ (убийство), из них 88,2% дел раскрыто.

Возбуждено 53 уголовных дела по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Их раскрываемость составила 95,1%.

Зарегистрировано 18 преступлений по статье «Изнасилование». Все они раскрыты.

Также расследовалось 19 уголовных дел о налоговых преступлениях. Следователям удалось добиться возмещения ущерба на сумму около 43 млн руб.

Возбуждено 110 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, а также 58 дел о преступлениях, совершенных самими несовершеннолетними.

В рамках расследования уголовных дел возмещен ущерб, причиненный преступлениями, на сумму около 499 млн рублей. На сумму более 431 млн наложен арест на имущество.

– Работа проделана немалая, есть положительные сдвиги. Но в масштабах страны не так уж благополучно. Нагрузка на одного следователя – восемь материалов в месяц, это в среднем.